Turismo: assessore Lavoro Roma, rischio occupazionale, chiediamo tavolo col governo (2)

- "A Roma il turismo è un asset strategico che coinvolge migliaia di lavoratrici e lavoratori, di grandi alberghi ma anche di realtà più piccole e di tutto l'indotto, oggi in condizioni di profonda incertezza rispetto al proprio futuro - continua l'assessore Pratelli -. E' indispensabile perciò un'azione corale, che veda in campo tutte le Istituzioni a partire dal Governo con misure legate al sostegno all'occupazione. La riforma degli ammortizzatori sociali già in vigore è un passaggio fondamentale. In questa fase serve però bloccare i licenziamenti nel settore. Chiediamo un tavolo al Governo: il fondo di 700 milioni stanziato in legge di bilancio serva per una nuova cassa covid straordinaria per il turismo nelle città d'arte, che attraversa una crisi eccezionale. Mi unisco, inoltre, alle parole dell'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, per avviare nel Comune di Roma Capitale un lavoro di riflessione in questo senso, attraverso la convocazione di un consiglio comunale straordinario con i Ministri competenti per una strategia in grado di affrontare questa crisi che non ha precedenti", conclude Pratelli. (Com)