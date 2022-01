Energia: M5s, Lega strumentalizza caro bollette per propaganda nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Verrebbe da chiedersi quali interessi abbia la Lega dietro l'utilizzo dell'energia nucleare. Una fonte energetica vecchia, pericolosa ed estremamente costosa, soprattutto se raffrontata con le alternative rinnovabili". Lo affermano in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "Non c'è alcuna ideologia dietro alla nostra contrarietà, ma dati di fatto. In primo luogo il rispetto della volontà degli italiani che - spiegano - hanno già bocciato il nucleare e poi sui lunghi tempi di realizzazione degli impianti. È oggi che dobbiamo dare immediate risposte alle famiglie in difficoltà, non tra qualche anno, quando anche il processo di transizione ecologica avrà avuto nuovo impulso e prodotto i suoi benefici". (segue) (Com)