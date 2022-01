Energia: M5s, Lega strumentalizza caro bollette per propaganda nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quali interessi si celano dietro alla sponsorizzazione in loop del nucleare da parte del partito di Salvini?" Si chiedono i senatori pentastellati. "Cosa ignorano nella Lega dei continui guai che ha la Francia con le sue centrali? Perché, se si vogliono dare risposte ai cittadini ora, si insiste sulla fonte più dispendiosa e che richiede tempi più lunghi? Al solito, il dibattito sul nucleare nel nostro paese somiglia molto al gioco delle tre carte. Per il M5s il nostro paese deve guardare avanti, non sempre indietro", concludono.