Bosnia: Ue, urgente porre fine a iniziative inaccettabili su unità, sovranità e integrità

- In Bosnia ed Erzegovina è urgente superare la crisi politica e porre fine a tutte le iniziative inaccettabili che pongono in questione l'unità, l'integrità e la sovranità del Paese. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero. "Abbiamo visto la decisione degli Usa di prendere misure in base al regime dell'8 giugno 2021 che prevede l'ordine esecutivo di bloccare le proprietà e di sospendere l'ingresso negli Usa per alcune persone che contribuiscono alla destabilizzazione dei Balcani occidentali", ha spiegato Pisonero. "Condividiamo l'urgenza di trovare un rapido modo per superare la crisi politica in Bosnia ed Erzegovina e porre fine a tutte le iniziative inaccettabili che stanno ponendo in questione l'unità del Paese, la sua sovranità e integrità territoriale", ha continuato. "La stabilità e la prosperità del Paese sono al palo e anche l'intero processo europeo della Bosnia ed Erzegovina e il suo futuro nell'Ue", ha continuato Pisonero. "L'Ue continua a incoraggiare i leader a risolvere la situazione con il dialogo" in modo da superare il passato e permettere al Paese "di procedere su una agenda costruttiva in linea con la prospettiva europea", ha specificato ancora la portavoce. Pisonero ha evidenziato anche che "solo i progressi nelle riforme possono garantire che l'asssistenza dell'Ue continui ad essere fornita" e che "la Bosnia ed Erzegovina rischia di perdere una quantità significativa di assistenza se non verranno assunte misure". (Beb)