Energia: Tajani (FI) su nucleare, Ppe favorevole a posizione Commissione europea

- Il Ppe si è espresso a favore del parere della Commissione Europea, "bisogna intensificare la ricerca sia sul nucleare di ultima generazione, ed è una ricerca che richiederà tempo, poi bisogna puntare su tutte le altre energie non inquinanti per lasciarci dietro alle spalle l'utilizzo del carbone". Lo ha detto a "Generazione Europa", il nuovo spazio di SkyTg24 dedicato alla politica europea, il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo e vicepresidente del Partito popolare europeo Antonio Tajani, parlando della bozza di piano della Commissione Ue sulle fonti green. "Bene anche la Carbon tax, per avere più soldi nelle casse europee, quando si importano prodotti che provengono dalla Cina, che è un grande Paese che inquina e continua ad utilizzare il carbone", ha aggiunto. "Dunque – ha proseguito Tajani - bene la ricerca sul nucleare, bene la fase di transizione puntando sul gas, bisogna lavorare sull'idrogeno. La scelta della Commissione va in una buona direzione. Poi bisogna certamente lavorare sulle rinnovabili, l'idroelettrico, aumentare la produzione di gas. Bisogna scongiurare - ha concluso - l'aumento del costo dell'energia che poi pesa su famiglie e Pmi in maniera molto preoccupante". (Rin)