Regno Unito: Ons, circa 1,3 milioni di persone soffre di long Covid

- Circa 1,3 milioni di persone nel Regno Unito soffrono del cosiddetto "long Covid", ovvero gli effetti prolungati nel tempo dovuti al virus. È quanto riferiscono i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons). Le cifre, riferite ad un periodo che va dal 9 novembre al 6 dicembre 2021, rappresentano circa il 2 per cento della popolazione. Secondo l'Ons inoltre, il long Covid colpisce in prevalenza in fasce d'età tra i 35 e i 69 anni, nelle donne e in chi vive nelle aree più svantaggiate del Paese. Inoltre il 64 per cento degli intervistati, affetti dal long-Covid, ha affermato di aver avuto difficoltà nelle proprie attività quotidiane, mentre il 20 per cento ha addirittura confermato la totale impossibilità di portarle a termine. (Rel)