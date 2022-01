© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piersanti Mattarella 42 anni fa pagò con la vita la sua ribellione alla mafia. Resta nella nostra memoria il simbolo di un terra che non si arrende perché crede nella legalità come fondamento del nostro vivere comune". Queste le parole del presidente del Senato Elisabetta Casellati in ricordo di Piersanti Mattarella ucciso 42 anni fa dalla mafia. (Rin)