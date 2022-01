Regno Unito: ministro Trasporti, circa 24 ospedali con criticità a causa dell'alto numero dei contagi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 24 istituti ospedalieri nel Regno Unito hanno comunicato criticità nel trattare i propri pazienti, per le troppe pressioni date dall'alto numero di contagi Covid nel Paese. È quanto ha affermato il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps, come riporta l'emittente "Itn". Il ministro ha riconosciuto l'esistenza di "problemi reali" nel Servizio sanitario nazionale (Nhs), che includono carenze di personale e un alto numero di pazienti Covid. "Non è del tutto insolito che gli ospedali diventino critici durante i mesi invernali, visto che le influenze diventano più diffuse", ha aggiunto Shapps. Il ministro ha inoltre aggiunto che il governo "sta cercando di trovare il giusto compromesso tra restrizioni e riaperture - le chiusure, ammettiamolo, comportano numerosi costi". Shapps ha quindi supportato le recenti decisioni del governo di rallentare le misure restrittive, soprattutto quelle riguardanti i test pre-partenza richiesti ai viaggiatori in entrata nel Paese e l'obbligo di test molecolare per confermare la propria positività. Il ministro ha aggiunto che ci sono 5.000 medici e 10.000 infermieri in più in servizio in tutto il Paese rispetto all'anno scorso. Ma gli operatori sanitari hanno comunicato i loro timori che l'Nhs possa essere nuovamente sopraffatto dall'ondata di contagi nelle prossime settimane. (Rel)