Roma: Nanni (civica Calenda), stop cantieri infiniti per mercati rionali

- Basta cantieri infiniti per i mercati rionali. Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale di Roma della "lista civica Calenda". "Uno doveva essere aperto nell'aprile del 2020, l'altro entro l'estate sempre dello scorso anno, parliamo rispettivamente dei mercati di San Silverio in XIII municipio e di quello di Casal Bertone in IV municipio - aggiunge Nanni -. Ad oggi, nonostante le dichiarazioni pubbliche della precedente amministrazione a 5 Stelle, che ne garantiva l'apertura tra la primavera e l'estate 2020, invece che due mercati ci sono semplicemente due cantieri. Non è accettabile vedere cantieri infiniti - conclude Nanni - e proprio per questo domani chiederò la convocazione della commissione lavori pubblici, con all'ordine del giorno lo stato dei lavori che si stanno realizzando nei mercati di Roma. Chiederò inoltre che alla commissione partecipino anche i Municipi, i principali interessati alla chiusura dei cantieri", conclude Nanni.(Com)