Vaticano: Papa, la vera ricchezza dei magi è l'umiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'Angelus per la festa dell'Epifania, Papa Francesco torna a parlare di umiltà, in particolare quella dei magi che "dimostrano di accogliere con umiltà Colui che si presenta nell'umiltà", dice Bergoglio che prosegue: "E' così che si aprono all'adorazione di Dio. Gli scrigni che aprono sono immagine del loro cuore aperto: la loro vera ricchezza non consiste nella fama e nel successo, ma nell'umiltà, nel loro ritenersi bisognosi di salvezza", dice il Papa. I magi, continua, "affrontano un viaggio lungo e faticoso per andare ad adorare 'il re dei Giudei'. Sono guidati dal segno prodigioso di una stella, e quando finalmente arrivano alla meta, anziché trovare qualcosa di grandioso, vedono un bimbo con la mamma". "Non è facile adorare questo Dio, la cui divinità rimane nascosta e non appare trionfante – afferma ancora il Papa – Vuol dire accogliere la grandezza di Dio, che si manifesta nella piccolezza. I magi si abbassano di fronte all'inaudita logica di Dio, accolgono il Signore non come lo immaginavano, ma così com'è, piccolo e povero. La loro prostrazione è il segno di chi mette da parte le proprie idee e fa spazio a Dio". (Civ)