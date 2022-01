Medio Oriente: agenzia di stampa palestinese “Wafa” rilancia versione del sito in ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di stampa palestinese “Wafa” ha rilanciato oggi la versione del suo sito in lingua ebraica. Lo rende noto la stessa agenzia di stampa, secondo la quale la versione in ebraico, rivolta ai lettori israeliani, “includerà notizie su Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza”. “Il sito trasmetterà la visione strategica e le posizioni della politica palestinese e vuole informare l’opinione pubblica israeliana direttamente, senza alcuna censura”, prosegue il comunicato. L'agenzia di stampa ufficiale dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) pubblica in arabo, inglese e francese, mentre la versione in ebraico era stata sospesa nel 2016.(Res)