Covid: Gelmini, ok dl per tenere Paese aperto, adesso ristori per attività economiche

- Con il decreto approvato ieri sera all’unanimità in Consiglio dei ministri, "l’Italia resta aperta, tutela la salute dei cittadini e la tenuta del sistema ospedaliero". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Come sempre - spiega - il governo ha tenuto conto, con pragmatismo e senso di responsabilità, dell’evidenza dei numeri: l’occupazione delle terapie intensive oltre il 15 per cento, quelle dei posti letto in area non critica oltre il 20 per cento, e l’esplosione dell’incidenza e delle vittime di queste ultime due settimane, imponevano un deciso passo in avanti nell’azione di contrasto al virus". Con l’obbligo vaccinale per gli ultra-cinquantenni e l’estensione del super green pass, "potremo allentare la pressione sugli ospedali, visto che l’impennata dei ricoveri è dovuta in larghissima parte a persone non ancora vaccinate", aggiunge. (segue) (Rin)