Vaccino: Costa, obbligo over 50 scatta con pubblicazione decreto

- L'obbligo vaccinale per gli over 50 "scatta da quando il decreto viene pubblicato", e non dal 15 febbraio. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, su Rai Radio1 a "Radio anch'io". "Il criterio della gradualità ha guidato tutti i nostri provvedimenti e per noi l'obbligo vaccinale non è mai stato un tabù", ha aggiunto. "Valuteremo giorno per giorno, settimana per settimana in base all'andamento dell'epidemia", ha spiegato il sottosegretario. (Rin)