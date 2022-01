Kazakhstan: Lukashenko, disordini mostrano cosa sarebbe potuto succedere in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in merito ai disordini in Kazakhstan rappresenta una lezione che mostra cosa sarebbe potuto succedere in Bielorussia. Lo ha affermato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, nel corso di una riunione governativa. Poco prima il ministero degli Esteri bielorusso aveva dichiarato che Minsk è pronta ad aiutare il Kazakhstan, adempirà pienamente agli obblighi di alleato e ha già inviato nel Paese militari delle forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). (Rum)