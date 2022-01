Kazakhstan: Ue, fermare la violenza, pronti a sostenere fialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza in Kazakhstan deve fermarsi e l'Unione europea è pronta a sostenere il dialogo. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Nabila Massrali. "Continuiamo a seguire la situazione molto da vicino in Kazakistan e, in particolare, la situazione difficile ad Almaty", ha detto. "Condanniamo gli atti di violenza, gli atti di vandalismo e saccheggio nella città di Almaty e ci rammarichiamo per la perdita di vite. La violenza deve essere fermata e ci appelliamo anche alla moderazione di tutte le parti e a una risoluzione pacifica della situazione. L'Ue è pronta a sostenere un dialogo", ha spiegato Massrali. (Beb)