Covid: Uiltrasporti, autisti e controllori Tpl non obbligati a controllo mascherine e green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Autisti e controllori del trasporto pubblico locale sono stati assunti con mansioni diverse e non per controllare il corretto utilizzo della mascherina o il possesso di green pass". Lo ha detto il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi che ieri pomeriggio ha partecipato all'incontro tra il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile e le organizzazioni sindacali in merito alle aggressioni subite dal personale dei trasporti. "Non ci sono norme che obblighino i lavoratori ad effettuare questo tipo controlli, pertanto la Uiltrasporti invita tutti i dipendenti del trasporto pubblico locale ad esimersi dallo svolgere questa mansione e mette a disposizione i propri uffici legali a difesa dei propri iscritti in caso di sanzioni", ha aggiunto. (segue) (Com)