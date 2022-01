Covid: Uiltrasporti, autisti e controllori Tpl non obbligati a controllo mascherine e green pass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna evitare – ha proseguito Tarlazzi – che sia i controllori che gli autisti siano esposti ad aggressioni, ma registriamo la totale mancanza di attenzione al problema da parte delle Istituzioni e delle aziende che non garantiscono sicurezza ai lavoratori di questo settore che già prima subivano questa intollerabile situazione, poi aggravata dalla pandemia". "Basta con i blablabla – ha concluso il segretario – è il momento di trovare soluzioni concrete per salvaguardare tutti i lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico e invece continuiamo a sentire soltanto inutili litanie che non fanno altro che allungare i tempi per la risoluzione vera del problema." (Com)