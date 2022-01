Imprese: Atlantia presenta offerta per acquisire il 100 per cento del capitale di Yunex Traffic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha presentato un'offerta del valore di circa un miliardo di euro per acquisire il 100 per cento del capitale di Yunex Traffic, la divisione di Siemens focalizzata sulla gestione dei sistemi di trasporto e traffico. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Siglo XI", per Atlantia questa operazione si inserisce nel nuovo piano strategico per aumentare la sua presenza nelle autostrade, negli aeroporti e nei mezzi di pagamento digitali associati alla mobilità. Il valore di Yunex Traffic, secondo l'agenzia di stampa "Bloomberg", sarebbe vicino a 1 miliardo di euro ed Atlantia dovrebbe annunciare il risultato dell'operazione non appena Siemens concluderà il processo di vendita. (Spm)