Governo: Bergamini (FI), equilibrio tra i partiti in Parlamento valore da preservare

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Non credo spetti a me dire dove il presidente è più utile, credo però che Draghi e il governo abbiano fatto un ottimo lavoro da febbraio a oggi. In questo senso l'equilibrio che si è venuto a creare, anche in Parlamento, tra i partiti che compongono questa maggioranza, rappresenta un valore da preservare". Questo il commento del sottosegretario ai rapporti con la il Parlamento Deborah Bergamini intervistata oggi da "Il Giornale" in merito all'agenda del governo Draghi. "Voglio ricordare che la nostra economia, insieme a quella francese, sta facendo meglio rispetto agli altri paesi europei, superando di gran lunga le aspettative. Questo è stato possibile - spiega Bergamini- solo grazie alla capacità di azione messa in campo da questo governo. Abbiamo sempre lavorato senza esitazioni, certamente con qualche discussione, come è normale che sia. Abbiamo svolto una efficiente campagna di vaccinazioni, riaperto le scuole, completato il quadro normativo del Pnrr, varato il dl semplificazioni che ha snellito le procedure burocratiche che avrebbero potuto rallentare l'esecuzione dei progetti, abbiamo immesso nuove energie e competenze nella Pubblica Amministrazione grazie allo straordinario impegno del ministro Brunetta. Abbiamo ancora un anno per completare la digitalizzazione e per innovare e rilanciare l'Italia", conclude il sottosegretario. (Rin)