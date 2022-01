Kazakhstan: ambasciata in Uzbekistan, sospeso ingresso stranieri in relazione a stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha sospeso l'ingresso di cittadini stranieri in relazione allo stato di emergenza dichiarato ieri sera in tutto il Paese. Lo ha dichiarato un rappresentante dell'ambasciata kazakha in Uzbekistan all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", precisando che l'ingresso è vietato con qualsiasi mezzo di trasporto ed "anche a piedi". Ieri migliaia di manifestanti hanno occupato il municipio e la residenza presidenziale ad Almaty, nel corso delle proteste contro il caro carburanti. Le manifestazioni contro l'aumento dei prezzi del gas liquefatto sono iniziate alcuni giorni fa nella regione occidentale di Mangystau, mentre la sera del 4 gennaio sono esplose anche ad Almaty. Ieri il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, a seguito di una riunione governativa, ha imposto una regolamentazione statale sui prezzi di gas liquefatto, benzina e gasolio per sei mesi ed in serata ha decretato lo stato di emergenza in tutto il Kazakhstan fino al 19 gennaio. Questa mattina il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) ha deciso di inviare in Kazakhstan le forze collettive di mantenimento della pace per un periodo di tempo limitato per stabilizzare e normalizzare la situazione nel Paese. (Rum)