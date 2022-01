Energia: Spagna, Sonnedix acquista 2 impianti solari da Acs in Castiglia-La Mancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonnedix, produttore di energia solare di proprietà di investitori istituzionali consigliati dalla banca statunitense Jp Morgan, ha completato l'acquisizione di un portafoglio solare fotovoltaico di 100 MW dall'azienda di costruzioni spagnola Acs. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il portafoglio consiste in due impianti solari a terra da 50 MW, situati in Castiglia-La Mancia e Caceres, che sono operativi rispettivamente da dicembre 2019 e novembre 2021. "Chiudiamo un nuovo anno pieno di successi e di crescita sostenibile, con questa acquisizione di 100 MW da aggiungere al nostro portafoglio solare in Spagna, dove siamo presenti fin dal nostro inizio nel 2009, e oggi abbiamo più di 700 MW in sviluppo", ha detto Axel Thiemann, amministratore delegato di Sonnedix. (Spm)