Ricerca: Mise, operativa nuova Fondazione Enea Tech e Biomedical

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di nomina del presidente Prof. Giovanni Tria e degli altri componenti del direttivo, Sergio Abrignani, Paolo Bonaretti, Marco Baccanti e Maria Cristina Porta si è completato il percorso per rendere operativa la nuova Fondazione "Enea Tech e Biomedical" che gestirà per conto del ministero dello Sviluppo economico sia il "Fondo per il trasferimento tecnologico", sia il nuovo "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" istituito con la Legge di bilancio. La Fondazione Enea Tech e Biomedical - si legge in un comunicato del Mise - ha infatti esteso, come era stato previsto dal decreto Sostegni bis, l'ambito di applicazione dei suoi interventi anche agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini rafforzando, lungo tutta la filiera produttiva, le infrastrutture di ricerca, sperimentazione e produzione. Si tratta di una misura introdotta su volontà del ministro Giorgetti per favorire, sia in termini di capacità produttiva sia di trasferimento tecnologico, la collaborazione e la sinergia tra l'industria farmaceutica e i centri di ricerca presenti nel nostro Paese. (segue) (Com)