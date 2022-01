Ricerca: Mise, operativa nuova Fondazione Enea Tech e Biomedical (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro Giorgetti, dispone - per i due fondi citati - di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico, favorendo anche la collaborazione tra PMI, startup innovative e Università, e più in generale tra mondo della ricerca e imprese, in settori di rilevanza strategica per la competitività del Paese quali, oltre quello della salute, la green economy, la robotica e l'intelligenza artificiale. La Fondazione può anche promuovere gli investimenti sia aggregando risorse proprie a quelle dei due fondi citati, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, altri fondi istituzionali e privati, organismi e enti pubblici italiani e esteri, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. La Fondazione Enea Tech e Biomedical, di cui è fondatore l'Enea, opera sotto la vigilanza del Mise. (Com)