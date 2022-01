Mafia: Lamorgese, tramandare a giovani coraggio e impegno di Piersanti Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 42 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella "sono sempre di esempio i valori in difesa della legalità e della democrazia che hanno contraddistinto la sua intera e intensa attività nelle istituzioni". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in una nota. "È un dovere per tutti noi continuare a tramandare alle giovani generazioni il coraggio e l’impegno del presidente della Regione siciliana barbaramente assassinato il 6 gennaio del 1980 a Palermo perché ha avuto la forza e il coraggio di combattere fino in fondo contro ogni tipo di collusione mafiosa”, ha concluso il ministro.(Com)