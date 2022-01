Kazakhstan: ministero Esteri russo, recenti eventi sono tentativo esterno di minare integrità Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia considera i recenti eventi in Kazakhstan come un tentativo ispirato dall'esterno di minare violentemente la sicurezza e l'integrità dello Stato. Lo afferma il ministero degli Esteri russo in un comunicato sul proprio sito internet. Inoltre il dicastero dichiara che Mosca, in adempimento agli impegni all'interno dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), ha sostenuto l'adozione di misure urgenti in relazione al rapido deterioramento della situazione politica interna e alla crescita della violenza in Kazakhstan. Questa mattina il Consiglio di sicurezza della Csto ha deciso di inviare in Kazakhstan le forze collettive di mantenimento della pace per un periodo di tempo limitato per stabilizzare e normalizzare la situazione nel Paese. (Rum)