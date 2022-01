Moldova: crescita economica del 10 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Moldova ha registrato una serie di incrementi nel 2021, ma anche una serie di aspetti negativi causati principalmente dalla crisi pandemica. Lo si apprende da un rapporto sull'evoluzione socio-economica della Moldova nel 2021 presentato dal ministero dell'Economia di Chisinau. Tra gli aspetti positivi c'è l'aumento del Pil del 10,3 per cento nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020. L'accelerazione della crescita dei consumi interni, l'attività di investimento e il rilancio dell'attività economica sono i fattori determinanti che hanno favorito questa crescita. Inoltre, tra gennaio e ottobre 2021, il volume della produzione industriale è aumentato del 12,6 per cento. Tale evoluzione è dovuta alla ripresa, dopo la crisi pandemica, dell'industria manifatturiera (+11,8 per cento), dell'industria estrattiva (+11,5 per cento), nonché all'aumento della produzione del settore energetico (+18,4 per cento). Anche il settore agricolo ha visto una ripresa nel 2021, in aumento del 20,5 per cento, dopo la grave siccità del 2020. Il settore del trasporto merci e passeggeri è tornato a una tendenza al rialzo, a seguito degli sviluppi negativi generati dalla crisi pandemica. (segue) (Rob)