Moldova: crescita economica del 10 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-ottobre 2021, il trasporto merci è aumentato del 16 per cento e il trasporto passeggeri di circa l'11,9 per cento. L'evoluzione del commercio al dettaglio e degli scambi di servizi indica un miglioramento della domanda da parte della popolazione. Nei primi nove mesi del 2021 il commercio al dettaglio è cresciuto del 15,1 per cento. Sullo sfondo dei ribassi del periodo di crisi del 2020, nel 2021 è stata rilanciata l'attività di investimento. Nel periodo gennaio-settembre 2021, il volume degli investimenti in immobilizzazioni è aumentato del 16,6 per cento. I ricavi di bilancio rimangono su un trend positivo, con un aumento del 15,9 per cento a novembre. Il risultato positivo è in gran parte dovuto al rilancio dei consumi interni, che ha favorito un aumento del gettito fiscale e delle imposte su beni e servizi. (Rob)