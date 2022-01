Vaticano: Papa, Magi uomini dal cuore inquieto ci spingo oltre la paura di metterci in gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasciarsi inquietare da Dio, come i Magi. Questo il senso della festa dell'Epifania secondo Papa Francesco. "I magi viaggiano verso Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla anche a noi: siamo chiamati a camminare verso Gesù, perché è Lui la stella polare che illumina i cieli della vita e orienta i passi verso la gioia vera", afferma il Pontefice nell'omelia pronunciata durante la Messa presieduta nella Basilica di San Pietro. "Il loro cuore non si lascia intorpidire nella tana dell'apatia, ma è assetato di luce – prosegue – non si trascina stanco nella pigrizia, ma è acceso dalla nostalgia di nuovi orizzonti. I loro occhi non sono rivolti alla terra, ma sono finestre aperte sul cielo. Come ha affermato Benedetto XVI, erano 'uomini dal cuore inquieto'". Questa sana inquietudine, spiega il Papa, nasce dal desiderio. "Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre l'immediato, oltre il visibile. – prosegue Bergoglio – È accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è "tutta qui", è anche "altrove". Sono i desideri, dice ancora Francesco "ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell'abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli altri e per il bene". (Civ)