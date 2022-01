Difesa: Dassault Aviation, nel 2021 commesse per 49 Rafale e 51 Falcon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dassault Aviation nel 2021 ha ricevuto 49 commesse per i suoi caccia Rafale e 51 per il business jet Falcon. Lo ha reso noto il gruppo francese con un comunicato. Tra i Rafale, 37 sono destinati a clienti esteri. Nel bilancio annuale non è incluso l'ordine da 80 Rafale firmato alla fine del 2021 con gli Emirati Arabi Uniti. Sempre lo scorso anno, sono stati consegnati 30 Falcon e 15 Rafale. Il gruppo annuncerà i ricavi dello scorso anno il 4 marzo prossimo.(Frp)