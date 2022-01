Kazakhstan: poliziotti decapitati ad Almaty, il governo accusa “terroristi addestrati all’estero” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tuttavia - prosegue il ministero degli Esteri - le manifestazioni nelle altre grandi città sono degenerate in scontri e attacchi contro gli edifici governativi. Inoltre gli eventi nella città di Almaty, con attacchi agli uffici amministrativi e ai siti militari, la conquista dell'aeroporto e la presa in ostaggio di passeggeri stranieri e aerei cargo, dimostrano l'alto livello di preparazione dei responsabili. L'analisi mostra che il Kazakhstan sta fronteggiando un'aggressione armata da gruppi terroristici addestrati all'estero". Alla luce dell'aggravamento della situazione, si legge ancora nel comunicato, il presidente Tokayev ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio di sicurezza nazionale e ha chiesto agli Stati membri dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto) di fornire assistenza militare per operazioni di antiterrorismo. (segue) (Res)