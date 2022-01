Kosovo: ministro Salute, a breve misure anti-Covid più severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune delle misure contro il Covid-19 in Kosovo diventeranno più severe nei prossimi giorni. Lo ha detto il ministro della Salute kosovaro, Rifat Latifi, all'emittente "Ktv". "C'è un aumento di nuovi casi, ma è ancora piccolo rispetto ad altri Paesi del mondo. Nei prossimi giorni alcune misure diventeranno più severe", ha affermato. "La situazione è stabile e forse abbiamo la situazione migliore in Europa e rispetto ad altri Paesi del mondo, ma questo non significa che dobbiamo allentare o allentare le misure o pensare che il Covid sia finito", ha aggiunto. Latifi ha anche detto che "è molto probabile che affronteremo un'altra ondata proprio come altri Paesi". "Un elemento incoraggiante è che Omicron non è così pericoloso rispetto alle varianti precedenti. Tuttavia, dobbiamo prendere tutte le precauzioni necessarie", ha spiegato. (Alt)