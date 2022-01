Yemen: coalizione araba intercetta e distrugge drone Houthi diretto verso Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare guidata da Riad che dal 2015 combatte contro la milizia sciita yemenita Houthi filo-iraniana ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un drone Houthi diretto verso il territorio saudita. Lo ha reso noto la stessa coalizione in un comunicato, secondo il quale “saranno presi provvedimenti immediati per neutralizzare e distruggere la minaccia e proteggere i civili". La guerra civile in Yemen è in corso dal 2015. A seguito dell’occupazione del nord del Paese, compresa la capitale Sana’a da parte dei miliziani filo-iraniani Houthi, il presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e il suo governo, attualmente con sede provvisoria ad Aden, hanno chiesto l’intervento dei paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati, che nell’aprile del 2015 hanno formato una coalizione militare per sostenere le forze governative nel conflitto. Houthi era in origine il nome di un clan dello Yemen, e non di una setta o un gruppo religioso. In seguito, un movimento di combattenti ribelli chiamato Ansar Allah ha adottato questo come nome ufficiale, dopo che il loro fondatore e principale capo, Hussein Badreddin al Houthi, venne ucciso nel 2004, portando alla cosiddetta insurrezione Houthi.(Res)