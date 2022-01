Vaticano: Papa, non abbiate paura di sfidare le logiche oscure del potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Magi ci lasciano quattro insegnamenti importanti. Il primo, spiega Papa Francesco nell'omelia in occasione della Solennità dell'Epifania, è che "bisogna sempre ripartire ogni giorno, nella vita come nella fede, perché la fede non è un'armatura che ingessa, ma un viaggio affascinante, un movimento continuo e inquieto, sempre alla ricerca di Dio". Inoltre, "i Magi sfidano Erode" e in questo modo "ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, profetica, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi, tanti Erode seminano morte e fanno strage di poveri e di innocenti, nell'indifferenza di molti", afferma Bergoglio. Ancora, i Magi "ci provocano a percorrere strade nuove – prosegue il Papa –. È la creatività dello Spirito, che fa sempre cose nuove. È anche uno dei compiti del Sinodo: camminare insieme in ascolto, perché lo Spirito ci suggerisca vie nuove, strade per portare il Vangelo al cuore di chi è indifferente, lontano, di chi ha perduto la speranza ma cerca quello che i Magi trovarono". (segue) (Civ)