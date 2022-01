Vaticano: Papa, non abbiate paura di sfidare le logiche oscure del potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i Magi adorano il Bambino ricordandoci che "il desiderio di Dio cresce solo stando davanti a Dio – afferma il Papa –. Perché solo Gesù risana i desideri. Da che cosa? Dalla dittatura dei bisogni. Il cuore, infatti, si ammala quando i desideri coincidono solo con i bisogni. Dio, invece, eleva i desideri; li purifica, li guarisce, risanandoli dall'egoismo e aprendoci all'amore per Lui e per i fratelli". Infine, l'invito: "Non diamo all'apatia e alla rassegnazione il potere di inchiodarci nella tristezza di una vita piatta – esorta il Papa –. Il mondo attende dai credenti uno slancio rinnovato verso il Cielo". (Civ)