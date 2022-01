Covid: Sistema Trasporti, noi a rischio, governo ci aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli a scrivere a Draghi per chiedere al Governo aiuti alle imprese al fine di scongiurare l'insolvenza. La pandemia da Covid-19 non è finita, come dimostra anche l'obbligo vaccinale varato ieri dal consiglio dei ministri per gli over 50 e l'ulteriore stretta sulle scuole. Le imprese ncc e bus turismo hanno ripreso a pagare le rate di mutui e leasing riferiti a veicoli fortemente svalutati e senza che sia ripreso il lavoro. Una situazione critica che mette a rischio il turismo e la mobilità in genere. Il governo ha il dovere di tutelare tutti i settori. l'Italia non è fatta solamente di edilizia e trasporto pubblico locale". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. (Com)