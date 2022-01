Credito: Giansanti (Confagricoltura), condividiamo appello Abi, servono interventi urgenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della liquidità delle imprese rappresenta per Confagricoltura un fulcro dell'auspicata ripresa post Covid: lo stop alle moratorie fiscali e bancarie rischia pertanto di soffocare le aziende agricole che tentano faticosamente di ripristinare adeguati livelli produttivi. Per questo motivo la Confederazione aveva già ribadito la necessità che alle imprese fosse concessa la rinegoziazione del debito, assistito da garanzie di Ismea e di Mediocredito centrale. "Le aziende agricole devono avere il tempo e le condizioni per far fronte ai propri impegni. Soltanto in questo modo sarà possibile sostenere il processo di riequilibrio finanziario nel settore primario e la predisposizione agli investimenti. Si potrebbe intervenire concedendo la proroga nell'ambito del decreto 'Milleproroghe' o del nuovo Decreto Sostegni. La mancata continuità degli strumenti creditizi - conclude Giansanti - impedirebbe la tenuta del sistema, con ulteriori gravi danni all'economia e all'occupazione". (Com)