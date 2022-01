Russia-Turchia: colloquio telefonico tra Lavrov e Cavosuglu, focus su Consiglio Mosca-Nato e Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo turco Mevlut Cavusoglu hanno tenuto una conversazione telefonica. Lo riporta l'agenzia di stampa russa "Tass" citando una fonte del ministero degli Esteri turco. Durante il colloquio i due diplomatici hanno discusso delle relazioni bilaterali, del Consiglio Russia-Nato in programma il 12 gennaio a Bruxelles, dei disordini in Kazakhstan e della situazione in Bosnia-Erzegovina e nel Caucaso. (Rum)