Serbia: presidente Vucic sente Djokovic, "lotteremo per giustizia e verità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha reso noto di aver parlato al telefono con il tennista Novak Dokovic, che da diverse ore attende all'aeroporto di Melbourne una decisione delle autorità locali sulla concessione del visto in Australia, dove dovrebbe giocare agli Australian Open. "Ho detto al nostro Novak che tutta la Serbia è con lui e che le nostre autorità stanno adottando tutte le misure per fermare le molestie nei confronti del miglior tennista del mondo nel più breve tempo possibile", ha scritto Vucic su Instagram. "In conformità con tutte le norme del diritto pubblico internazionale, la Serbia lotterà per Novak Djokovic, per la giustizia e la verità", ha aggiunto. Le autorità australiane hanno deciso di rinviare l'espulsione dal Paese del campione di tennis serbo. Lo sportivo ha presentato ricorso contro la decisione di Canberra di cancellare il suo visto d'ingresso per violazione delle regole contro la diffusione del Covid. La decisione da parte della giustizia australiana è stata rimandata a dopo l'udienza finale sul caso, fissata per lunedì 10 gennaio, come confermato oggi dall'avvocato dello Stato australiano, Christopher Tran. (segue) (Seb)