Serbia: presidente Vucic sente Djokovic, "lotteremo per giustizia e verità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato di Djokovic, Nick Wood, sostiene che al governo "dovrebbe essere impedito" di espellere il 20 volte campione del Grande Slam fino a quando la questione del visto non sarà completamente risolta. Le autorità australiane hanno deciso nella serata di ieri di revocare il visto d'ingresso concesso allo sportivo. Djokovic è ancora tenuto in custodia all’aeroporto di Melbourne, bloccato in una stanza, sorvegliato da poliziotti. Il tennista sarebbe stato interrogato per alcune ore e gli sarebbe stato chiesto di giustificare l’esenzione medica dal vaccino contro il coronavirus da lui ottenuta. In seguito sarebbe stato messo sotto custodia. Il tennista serbo, numero 1 al mondo del ranking Atp, aveva annunciato la sua partecipazione agli Australian Open dopo aver ottenuto un'esenzione medica dal vaccino contro il Covid-19. (Seb)