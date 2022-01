Lombardia: Unione artigiani, 85 per cento estetiste e parrucchieri favorevoli a Green Pass per i clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà accolto senza complicazioni e con un respiro di sollievo da parte dall'85 per cento di estetiste e parrucchieri l'obbligo di accogliere dal 20 gennaio solo clienti con almeno il Green Pass base (ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Lo rivela l'esito di un'indagine lampo effettuata da Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza tra un panel di un centinaio di operatori dei servizi alla persona a poche ore dall'approvazione delle nuove norme. "Controlleremo i Green Pass, con le chiusure non si guadagna. L'importante è evitare di abbassare la saracinesca. I nostri imprenditori - commenta Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani - hanno già capito sulla loro pelle i danni provocati dalla sospensione di un'attività". “Per quasi 9 titolari su 10 del campione il provvedimento consentirà di ridurre il rischio di contagi con relative chiusure e quarantene. Per gli altri, l'obbligo è semplicemente inutile” spiega Unione Artigiani in una nota. “Il 95 per cento dei titolari che hanno risposto alle domande di Unione Artigiani non teme divisioni con i clienti novax/no Green Pass e si attendono la loro collaborazione. Il nuovo decreto consente di mantenere i rapporti anche con questa fascia di popolazione dato che basterà un tampone negativo per andare dall'estetista o dal parrucchiere”. (segue) (Com)