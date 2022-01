Lombardia: Unione artigiani, 85 per cento estetiste e parrucchieri favorevoli a Green Pass per i clienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Titolari e lavoratori da tempo utilizzano i dispositivi di protezione. Nessuno però in questi 22 mesi di pandemia ha mai potuto conoscere le condizioni di salute dei clienti che ha trattato. Anche in questo caso, per oltre il 90 per cento degli imprenditori interpellati, questo provvedimento è favorevolmente accolto da tutti i loro collaboratori” aggiunge Unione Artigiani. "Il decreto, pur con una serie di compromessi, mette alcuni punti fermi e definiti per la sicurezza di tutti, in un quadro di regole facilmente attuabili - conclude Accornero - gli operatori artigiani dei servizi alla persona hanno già pagato un durissimo prezzo durante i vari lockdown e non vogliono più perdere giornate di lavoro". (Com)