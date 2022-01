Medio Oriente: palestinese ucciso da Forze di difesa israeliane in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è stato ucciso dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Balata, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale Bakir Hashash, 21 anni, sarebbe stato colpito alla testa durante un’incursione delle Idf a est della città di Nablus. Da parte sua, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver risposto al fuoco di alcuni uomini armati. “I militari sono stati inviati nel campo profughi di Balata per arrestare un ricercato e sono stati presi di mira”, hanno affermato le Idf, sottolineando che i militari avrebbero “risposto al fuoco, uccidendo uno degli uomini armati”. Le autorità israeliane hanno disposto il dispiegamento di ulteriori militari nell’area per prevenire “ulteriori violenze”.(Res)