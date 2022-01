© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvolo al mattino con transito di sottili velature; nel pomeriggio nuvolosità medio-alta più compatta, fino a molto nuvoloso in serata specie sulle Alpi. Precipitazioni assenti, salvo qualche fiocco di neve in nottata sulle Alpi di confine. Temperature minime e massime in diminuzione. In pianura minime intorno a -1 °C, massime intorno a 5 °C. (Rem)