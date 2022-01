Francia: Castex, forniremo mascherine anti-Covid ad insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese fornirà agli insegnanti nelle scuole mascherine chirurgiche contro il coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro francese Jean Castex all'emittente televisiva "BfmTv". Il ministero dell'Istruzione al momento fornisce solamente mascherine in tessuto. Il capo del governo ha poi commentato le recenti dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron, che ha annunciato di voler "rompere le scatole" ai non vaccinati e che "un irresponsabile non è più un cittadino". "I non vaccinati restano ovviamente dei cittadini", ha detto il premier, ricordando che "quando si è cittadini si hanno diritti e doveri". (Frp)