Energia: Gazprom e Botas firmano contratto di 4 anni per forniture gas tramite Turkish Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom Export e la compagnia energetica turca Botas hanno firmato un pacchetto di accordi relativi alla cooperazione nel campo delle forniture di gas e all'uso delle infrastrutture per il suo trasporto per quattro anni. Lo riferisce Gazprom Export in una nota, precisando che il contratto è stato firmato il 30 dicembre 2021 ed è in vigore dal 1 gennaio 2022. In particolare gli accordi prevedono la fornitura di gas fino a 5,75 miliardi di metri cubi all'anno tramite il gasdotto Turkish Stream e sostituisce il precedente contratto tra Gazprom Export e Botas che prevedeva volumi di gas di quattro miliardi di metri cubi all'anno. Nel 2021 Gazprom ha fornito alla Turchia circa 27 miliardi di metri cubi di gas, due terzi in più rispetto al 2020. (Frp)