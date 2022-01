Kazakhstan: aeroporto Almaty chiuso per il secondo giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Almaty sospende la propria attività anche oggi, dopo che ieri sera aveva interrotto il regolare lavoro insieme all'aeroporto di Aktau, capoluogo della regione di Mangistau. Lo comunica un portavoce del servizio stampa dell'aeroporto di Almaty, la capitale economica del Kazakhstan. Nur-Sultan, 06 gen 09:00 - (Agenzia Nova) - Decine di manifestanti sono rimasti uccisi negli scontri delle ultime ore in Kazakhstan, dove le proteste per il rincaro del Gpl si sono trasformate in una crisi politica di inedite proporzioni per il Paese centrasiatico. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno, secondo cui dall'inizio delle proteste, lo scorso fine settimana, hanno perso la vita almeno otto agenti di polizia e oltre 300 altri sono rimasti feriti. A partire da ieri la situazione è degenerata in particolare ad Almaty, la principale città del Paese. Ripreso dall'agenzia di stampa russa "Interfax", il portavoce della polizia locale Saltata Azirbek ha fatto sapere che "forze di estremisti" hanno cercato di assaltare diversi edifici governativi, inclusa la sede del dipartimento di polizia. "Decine di manifestanti sono stati eliminati, la loro identità è già astata accertata", ha affermato Azirbek. Un'altra agenzia di stampa russa, la "Tass", ha pubblicato un video che mostra un conflitto a fuoco tra forze di sicurezza e dimostranti nella piazza principale della città. (segue) (Res)