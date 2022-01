Iraq: difese aeree abbattono drone diretto verso base militare di Ain al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difese aree dell’Iraq hanno abbattuto un drone diretto verso la base militare di Ain al Asad, situata nell’Anbar, regione occidentale del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena "Ina", citando fonti delle Forze di sicurezza dell’Iraq. Si tratta del sesto attacco di questo tipo nel giro di quattro giorni. Nella giornata di ieri, un convoglio della coalizione anti-Stato islamico (Is) a guida statunitense ha subito un attacco nel governatorato di Muthanna, nel sud dell’Iraq, mentre la stessa base di Ain al Asad, che ospita anche militari statunitensi, è stata attaccata da un veicolo Kia che ha lanciato dal villaggio di Al Bastamiya (25 chilometri a ovest della base) diversi missili. Non sono state riportate vittime dal momento che il sistema di difesa aereo Cram ha intercettato i missili. Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, due razzi Katiuscia sono stati lanciati contro l’aeroporto internazionale di Baghdad, che ospita anche militari statunitensi all’interno della base Victory. L’attacco non ha provocato danni né vittime. Due droni equipaggiati con esplosivi diretti verso la base militare di Ain al Asad sono stati abbattuti alle 04:30 del mattino del 4 gennaio. Anche in questo caso non sono state segnalate vittime. Il giorno prima, il 3 gennaio, era stato sventato un attacco con altri due droni carichi di esplosivi diretti ancora verso la base aerea Victory, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad. Entrambi i droni abbattuti recavano la scritta “la vendetta dei martiri”, il che ha portato a sospettare delle fazioni filo-iraniane come responsabili degli attacchi.(Res)