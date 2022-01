Vaticano: Papa, l'identità della Chiesa è evangelizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco parla della natura missionaria della Chiesa nel suo messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale che si celebra domenica 23 ottobre 2022 sul tema "Di me sarete testimoni". "La Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L'identità della Chiesa è evangelizzare", afferma il Pontefice. Di pari passo, anche "ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo", dice il Papa che ricorda: "L'essenza della missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e dell'umanità". All'annuncio, specifica Bergoglio, deve affiancarsi l'esempio della vita cristiana. "L'uno serve all'altro – specifica Francesco –. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni comunità per essere missionaria. Questa testimonianza completa, coerente e gioiosa di Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la crescita della Chiesa anche nel terzo millennio". "La testimonianza dei cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario – prosegue il Papa –. Da qui l'importanza essenziale della presenza di una comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione". Infine, l'esortazione a "riprendere il coraggio, la franchezza, quella parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con parole e opere, in ogni ambiente di vita", conclude il Papa. (Civ)