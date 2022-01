Vaticano: Papa, cura migranti è attività missionaria non trascurabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cristiani perseguitati sono al centro del messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale. "A causa di persecuzioni religiose e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti a fuggire dalla loro terra verso altri Paesi – afferma il Pontefice –. Siamo grati a questi fratelli e sorelle che non si chiudono nella sofferenza ma testimoniano Cristo e l'amore di Dio nei Paesi che li accolgono". E qui le comunità cristiane si arricchiscono. "La presenza dei fedeli di varie nazionalità arricchisce il volto delle parrocchie e le rende più universali, più cattoliche – dice Francesco – Di conseguenza, la cura pastorale dei migranti è un'attività missionaria da non trascurare, che potrà aiutare anche i fedeli locali a riscoprire la gioia della fede cristiana che hanno ricevuto". Il pensiero di Bergoglio va anche a tutti quei territorio in cui non è stato ancora possibile evangelizzare. "Malgrado tutte le agevolazioni dovute ai progressi della modernità – prosegue il Papa – esistono ancora oggi zone geografiche in cui non sono ancora arrivati i missionari testimoni di Cristo con la Buona Notizia del suo amore. D'altra parte, non ci sarà nessuna realtà umana estranea all'attenzione dei discepoli di Cristo nella loro missione". Questo perché "la Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l'amore di Cristo", conclude il Pontefice. (Civ)