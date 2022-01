Bielorussia: cittadino condannato a un anno e mezzo di carcere per aver insultato Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino bielorusso è stato condannato dal tribunale di Minsk ad un anno e mezzo di carcere per violazione dell'ordine pubblico e insulti al leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. Lo comunica l'ufficio stampa della Procura generale bielorussa, aggiungendo che i fatti in questione risalgono all'agosto 2020, nel contesto delle manifestazioni di massa contro le contestate elezioni presidenziali. In particolare il cittadino condannato è stato ritenuto colpevole di aver bloccato il traffico ed ignorato le disposizioni delle forze dell'ordine, pubblicando un video su Instagram che conteneva "dichiarazioni offensive" verso Lukashenko. (Rum)